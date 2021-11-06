Концерн «Калашников» объявил, что его новая модель ручного пулемета среднего калибра с ленточным питанием РПЛ-20 готовится к принятию на вооружение армией России, при этом его намечено производить под патроны нескольких калибров. Эта информация привлекла внимание National Interest, перевод публикации в котором представлен изданием discover24.ru.

В прошлом году российский производитель оружия Концерн «Калашников» представил прототип своего нового ручного пулемета с ленточным питанием РПЛ-20. Как ожидается, он будет использоваться в качестве штатного автоматического оружия в вооруженных силах России. Это будет первый отрядный пулемет среднего калибра, который станет использоваться в российской (бывшей советской) пехоте с момента снятия с вооружения РПД в начале 1960-х годов.

Более высокая практическая скорострельность РПЛ-20 означает, что он также способен дополнить пулеметы ПК более крупного калибра, которые в настоящее время используются для подавления вражеского огня. По заявлению Группы «Калашников», РПЛ-20 уже в ближайшие годы будет находиться на вооружении ВДВ и подразделений специальных операций Российской армии.

Новый ручной пулемет Калашникова еще не поступил на вооружение, но Группа «Калашников» объявила, что намерена разработать модификации, которые позволят производить его под патроны разных калибров.

«В конечном итоге планируется создать модификации РПЛ-20 под патроны 7,62×39 мм и 5,56×45 мм, которые могут вызвать интерес зарубежных заказчиков в будущем», – заявил заместитель генерального директора «Калашникова», главный конструктор Сергей Уржумцев для ТАСС на этой неделе.

«Россия еще не является поставщиком ручных пулеметов, и автомат Калашникова имеет возможность выйти на этот очень конкурентный рынок со своей продукцией», – добавил Уржумцев.

РПЛ-20, впервые представленный на выставке вооружений в августе 2020 года, на самом деле не является производной от широко распространенной серии автоматов Калашникова. Вместо этого в полностью автоматическом легком оружии с ленточным приводом используется открытый вращающийся затвор и газовый поршень с длинным ходом. Как и в пулеметах ПК / ПКМ, лента подается с правой стороны оружия, а гильзы выбрасываются влево. РПЛ-20 обеспечивает скорострельность до шестисот выстрелов в минуту.

Новый ручной пулемет оснащен быстросменным стволом, который был показан на выставке вооружений 2020 года в вариантах с двумя стволами разной длины. Складной приклад также имеет регулируемую щеку, основанную на конструкции, используемой в АК-19 и обновленных винтовках АК-12. Пистолетная рукоятка со встроенной спусковой скобой также выглядит идентичной рукоятке обновленного АК-12.

Конструкция РПЛ-20 также включает в себя двусторонний предохранитель-переключатель открытия огня, невозвратно-поступательную рукоятку заряжания, пылезащитную крышку отверстия для выброса гильз, складывающийся металлический прицел, верхнюю и нижнюю планки Пикатинни, прорези M-LOK на цевье и ручку для переноски. Заявленный общий вес РПЛ-20 составляет 5,2 кг или 5,5 кг, в зависимости от длины ствола.

Группа «Калашников» заявила в прошлом году, что принятие и производство нового ручного пулемета может занять два-три года. Похоже, что он будет введен в эксплуатацию к 2025 или 2026 году.