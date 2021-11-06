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Во время визита в Россию директора ЦРУ Уильяма Бернса обсуждались и вопросы, связанные с Украиной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его мнению, что-то серьезное в этом обсуждении вряд ли звучало, однако украинская тема регулярно всплывает на встречах с представителями Соединенных Штатов.

Кроме того, Рябков прокомментировал заявление генерала ВС США Марка Милли. Тот отмечал, что в действиях российских военнослужащих, которые дислоцируются неподалеку от границ с Украиной, нет никаких признаков агрессии.

По словам Рябкова, содержание комментариев на эту тему от представителей США всегда остается одинаковым несмотря на то, кто их делает.

«Я не знаю, насколько тональность меняется. Возможно, это зависит от того, кто именно дает комментарии, стилистика может быть разная, содержание одно и то же», — отметил замминистра.

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