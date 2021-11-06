Во время визита в Россию директора ЦРУ Уильяма Бернса обсуждались и вопросы, связанные с Украиной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его мнению, что-то серьезное в этом обсуждении вряд ли звучало, однако украинская тема регулярно всплывает на встречах с представителями Соединенных Штатов.

Кроме того, Рябков прокомментировал заявление генерала ВС США Марка Милли. Тот отмечал, что в действиях российских военнослужащих, которые дислоцируются неподалеку от границ с Украиной, нет никаких признаков агрессии.

По словам Рябкова, содержание комментариев на эту тему от представителей США всегда остается одинаковым несмотря на то, кто их делает.