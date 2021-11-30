Посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович сообщил, что в России не преследуют по религиозному признаку. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Как сообщается, недавно госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что Россия является одной из стран, где наблюдаются «систематические и вопиющие нарушения» религиозных свобод. Кроме России, по его словам, это происходит, в частности, в Иране и Китае.

Согласно заявлению Аскальдовича, возмущает то, как категорично в США заявляют о религиозных нарушениях. Он указал, что они вынуждены постоянно напоминать, что в России по религиозному признаку не преследуют и нет заключённых, являющихся «узниками совести».

Также Аскальдович отметил, что в США продолжают использовать религиозную тему, чтобы навешивать ярлыки на страны, которые им неугодны. Он указал, что этот американский выпад не останется без внимания России.

Ранее в МИД РФ опровергли претензии со стороны Вашингтона о невозможности работы американского посольства в Москве. Как было заявлено, проблемы сильно преувеличивают.