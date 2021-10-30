Внешнеполитическое ведомство России отреагировало на претензии США, связанные с условиями работы посольства в Москве. Представители МИД заявили, что Вашингтон сильно преувеличивает проблемы с персоналом.

По мнению МИД, Америка требует разрешить въезд на территорию России «группы сотрудников», составленной из агентов специальных служб. В посольстве заявляют, что именно эти люди способны обеспечить бесперебойную работу дипмиссии. В противном случае она станет лишь «присматривать за хозяйством», не беря на себя каких-либо других функций.

Издание «Коммерсантъ» пишет, что посольство США особо не стесняется и бесконечно выкладывает в Сеть жалобы на неспособность России обеспечить нормальные условия работы дипломатической миссии. Однако для Америки квота составляет 455 человек, что позволяет «любые потребности удовлетворить с лихвой». Но Вашингтон упрямо требует въезда для спецагентов, игнорируя другие возможности наладить, наконец, адекватную работу.