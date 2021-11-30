В МИД РФ опровергли заявление НАТО об эскалации конфликта на границе с Украиной.

Как отмечается, соответствующее заявление недавно сделали представители НАТО. В частности, было указано, что Россия увеличивает своё военное присутствие рядом с Украиной. Представители российского МИД опровергли данное заявление.

Под территорией, где наращивается военное присутствие, как было отмечено в ответном сообщении, подразумевается Крым. В МИД РФ напомнили, что Крым является частью России и, следовательно, вооружённые силы пребывают здесь вполне законно.

Также было подчеркнуто, что действия России носят оборонительный характер. При этом было заявлено, что НАТО увеличивает собственное военное присутствие в Чёрном море.

Недавно руководитель Крымской общественной палаты Александр Форманчук заявил, что США намеренно увеличивают напряжённость в Чёрном море. В этом году, как он отметил, в акваторию Чёрного моря вошло около 40 военных кораблей НАТО.