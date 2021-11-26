Александр Форманчук, руководитель Крымской общественной палаты, в ходе беседы с журналистами отметил, что США намеренно увеличивают уровень напряженности в черноморской акватории.

Согласно его словам, в текущем году в Черное море вошли примерно 40 натовских судов. Он добавил, что сложившаяся обстановка неприемлема, так как она может привести к реальному вооруженному столкновению. Страны Запада направлено проводят эскалацию конфликта в регион, считает Форманчук.

Крымский чиновник также сообщил, что РФ способна в любой момент ликвидировать возможную угрозу со стороны других государств. В СМИ ранее отметили, что в Черное море вошел американский ракетный эсминец, за которым тут же начали наблюдение российские ВМС. До этого в регионе присутствовал боевой корабль США «Porter».