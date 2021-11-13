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Никаких признаков «выхода Крыма из состава России» в настоящий момент не наблюдается, поэтому нет и поводов для снятия санкций против РФ, заявил исполняющий обязанности главы МИД Германии Хайко Маас.

В своем интервью изданию Rheinische Post. Он пояснил, что Крым остается частью России, а на Донбассе идет война. Этого вполне достаточно, чтобы продлевать санкции и дальше, не задумываясь об их отмене.

Напомним, что санкционные меры против России были введены в 2014 году. Каждые полгода Евросоюз их продлевает. Также периодически вводятся дополнительные санкции. Россия в ответ на это запретила ввоз в страну продуктов питания из Европы.

Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года на основании результатов референдума. Украина и поддерживающие ее страны Европы заявляют, что Москва «аннексировала» полуостров.

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  • 13.11.2021
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