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В Западной Африке военные из Эстонии случайно обстреляли британских солдат.

Отмечается, что эстонские солдаты расположены в Мали на построенной Францией военной базе, которая находится в городе Гао. Всего на базе пребывает около полутора тысячи человек. Все они из разных стран.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошёл именно на военной базе. Как сообщается, солдаты Великобритании, передвигающиеся на микроавтобусе, подъехали к базе, но по какой-то причине не совершили требуемых в целях безопасности процедур. В итоге по ним был открыт огонь.

Произошедший инцидент подтвердил глава пресс-службы эстонских Сил Обороны Таави Каротамм. Он отметил, что военнослужащие действовали в соответствии с установленными правилами. Кроме того, он отметил, что обошлось без пострадавших с обеих сторон.

Недавно мы сообщали, что террористы в Мали начали вести себя более агрессивно. Как сообщается, боевики на мотоциклах похитили нескольких мирных граждан.

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