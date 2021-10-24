Террористы в Мали начинают действовать все более агрессивно. Так, на днях в регионе Сикассо были похищены пять работников строительной компании. Более десятка боевиков на мотоциклах напали на мирных граждан и увезли их в неизвестном направлении.

Таков результат работы миротворческой миссии, которую ведут в Мали Франция и ООН. Когда Париж только ввел войска в 2013 году, то террористы орудовали только на севере страны в пустыне, однако сейчас боевики все чаще нападают на густонаселенные южные территории. Французская армия просто игнорирует атаки исламистов, малийцы уверены в том, что Пятая Республика находится в сговоре с экстремистами.

Руководство Мали осознало, что на таких союзников положится нельзя и пригласило на помощь россиян из «ЧВК Вагнера». Отечественные специалисты занимаются обучением национальной армии и защитой первых лиц страны. В то же время французские военные позорно бегут их африканского государства, чему местные жители только рады.