Родион Мирошник, представитель ЛНР, в рамках беседы с журналистами РИА «Новости» отметил, что признание российской стороной сертификатов на продукцию, произведенную самопровозглашенными республиками, является большим шагом к интеграции с РФ.

Ранее Владимиром Путиным, российским лидером, был подписан указ о том, что товары из ДНР и ЛНР должны получить такой же допуск на российский рынок, что и продукция отечественного производства. Документ был размещен на сайте правовой информации. Правительство уже принялось за его выполнение в рамках оказания гуманитарной поддержке населению Донбасса.

Согласно словам Мирошника, речь идет об огромном шаге к интеграции с экономикой России. Он уверен, что данное решение положительно скажется на предприятиях и экономической сфере ЛДНР, так как их организации смогут функционировать на равных с российскими компаниями. По его мнению, это также нарушает планы Украины по «экономическому удушению» республик.