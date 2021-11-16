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Россия устроила в Крыму смертельную ловушку для натовских войск. В регионе развернут комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН», который обладает уникальными возможностями.

Находясь на Крымском полуострове, эта система РЭБ способна атаковать цели на расстояние около 5 тысяч километров. То есть фактически она накрывает некоторые страны Восточной Европы, достает до Украины и Турции, а также до восточной части Средиземного моря.

При этом комплекс способен полностью глушить связь и сигналы навигационных спутников, любые электронные приборы на кораблях, самолетах и беспилотных аппаратах. Его развертывание в Крыму станет весьма опасным для любых боевых систем потенциального противника. Если НАТО вновь начнет организовывать провокации против РФ, РЭБ сыграет одну из главным ролей в пресечении подобных действий.

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