Россия устроила в Крыму смертельную ловушку для натовских войск. В регионе развернут комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН», который обладает уникальными возможностями.

Находясь на Крымском полуострове, эта система РЭБ способна атаковать цели на расстояние около 5 тысяч километров. То есть фактически она накрывает некоторые страны Восточной Европы, достает до Украины и Турции, а также до восточной части Средиземного моря.

При этом комплекс способен полностью глушить связь и сигналы навигационных спутников, любые электронные приборы на кораблях, самолетах и беспилотных аппаратах. Его развертывание в Крыму станет весьма опасным для любых боевых систем потенциального противника. Если НАТО вновь начнет организовывать провокации против РФ, РЭБ сыграет одну из главным ролей в пресечении подобных действий.