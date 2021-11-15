В Китае возмутились из-за помощи, которую США оказали Украине недавно. Как сообщается, США отправили в Украину 80 тонн различных боеприпасов.

Боеприпасы были отправлены в рамках «помощи в сфере безопасности». Ранее лидер США Джо Байден заявил, что на помощь Украине будет выделено 60 миллионов долларов. Читатели портала Guancha раскритиковали это решение. Так, было заявлено, что эта помощь принесёт Украине лишь вред.

Читатели портала отметили, что американская помощь бывает только двух видов – убийство людей и содействие в самоубийстве. В случае Украины, как было заявлено, страна идёт вторым путём.

Кроме того, один из пользователей Сети указал, что 80 тонн боеприпасов Украине не хватит для проведения масштабных военных операций. По его словам, этого хватит лишь на один удар по России, и это отличная насмешка над Украиной.

Ранее мы сообщали, что конгрессмены от Республиканской партии США призвали Байдена защитить Украину от России. Для этого было предложено как следует вооружить эту страну.