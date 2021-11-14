читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты должны более жестко действовать против России. И первым делом необходимо вооружить Украину, чтобы защитить ее от «российской агрессии», говорится в обращении конгрессменов от Республиканской партии к президенту США Джо Байдену.

Под письмом в Белый дом стоят подписи парламентариев Майка Тернера и Майка Роджерса. Они высказывают обеспокоенность судьбой Украины и волнуются из-за стягивания российских войск к ее границам. О котором знают все, кроме России.

По словам конгрессменов, нежелание отправлять на Украину оружие – это преступление против ее народа, ответственность за которой придется нести Соединенным Штатам. Если Вашингтон не сделает сейчас важный шаг навстречу Киеву, он навсегда потеряет Украину, так как она просто исчезнет с карты мира.

Вам может понравиться

Кедми предупредил США о жетском ответе России на провокации в Черном море

Россия готова отвечать на любые провокационные действия США и НАТО в Черном море и обязательно должна делать это точно так же, как Североатлантический альянс, заявил политолог Яков Кедми. Только так

Представитель кабмина ФРГ Деммер не стала раскрывать детали переговоров Путина и Меркель

11 ноября состоялась телефонная беседа между и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным. Журналисты задали вопрос официальному представителю Правительства ФРГ Ульрике Деммер о теме этой беседы. В
  • Анна
  • 12.11.2021
  • читать 1 минуту

В МИД ФРГ не увидели оснований для отмены санкций против России

Никаких признаков «выхода Крыма из состава России» в настоящий момент не наблюдается, поэтому нет и поводов для снятия санкций против РФ, заявил исполняющий обязанности главы МИД Германии Хайко Маас. В
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 ноября – облачно с прояснениями, до 3 °C | город Мытищи: погода, 14 ноября – пасмурно, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 ноября – небольшая облачность, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 ноября – небольшой дождь, до 7 °C | Королев: погода, 14 ноября – небольшая облачность, до 6 °C | Подольск: погода, 14 ноября – облачно с прояснениями, до 2 °C | Армавир: погода, 14 ноября – небольшая облачность, до 11 °C |