Соединенные Штаты должны более жестко действовать против России. И первым делом необходимо вооружить Украину, чтобы защитить ее от «российской агрессии», говорится в обращении конгрессменов от Республиканской партии к президенту США Джо Байдену.

Под письмом в Белый дом стоят подписи парламентариев Майка Тернера и Майка Роджерса. Они высказывают обеспокоенность судьбой Украины и волнуются из-за стягивания российских войск к ее границам. О котором знают все, кроме России.

По словам конгрессменов, нежелание отправлять на Украину оружие – это преступление против ее народа, ответственность за которой придется нести Соединенным Штатам. Если Вашингтон не сделает сейчас важный шаг навстречу Киеву, он навсегда потеряет Украину, так как она просто исчезнет с карты мира.