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Немцы должны отблагодарить Россию, которая не восприняла слова министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр всерьез, уверены читатели китайского издания «Хуаньцю шибао».

Напомним, что после закрытия миссии НАТО в Москве Крамп-Карренбауэр разразилась угрозами применения оружия против России и ее ядерного сдерживания. Новость быстро распространилась по всем мировым СМИ, вызвав широкий резонанс. Не обошла она стороной и Китай.

Читатели КНР живо отреагировали на заявления немецкого министра. Они написали, что Крамп-Карренбауэр совершенно неадекватна, если позволяет себе подобные высказывания. Кто-то даже отметил, что такие словам способны привести к весьма тяжелым последствиям для Германии.

Также пользователи Сети считают, что в России не восприняли слова министра обороны ФРГ всерьез:

«Господин Шойгу долго смеялся от этой новости», написал читатель Хуаньцю_QFgrlXV7.

Российские эксперты тоже отметили неадекватность заявлений министра, а также отметили, что попытка применить оружие против РФ может стоит Германии государственности.

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