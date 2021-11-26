На портале Киевского горсовета была размещена петиция, составитель которой требует сменить пол монументу «Родина-мать», установленного в столице. Об этом сообщает «Газета.ру».

Документ разместил гражданин Украины Александр Артемов, который уверен, что установленная в советскую эпоху скульптура больше не соответствует идеологии и политическим настроениям нынешнего украинского общества. Он рекомендует переделать ее в статую архистратига Михаила, так как она уже смотрится «достаточно мужеподобно», – у нее необходимо лишь убрать грудь и герб СССР, а также добавить ей крылья.

Автор петиции считает, что сносить скульптуру будет невыгодно в экономическом плане. Более того, она уже «прочно вписалась в очертания Киева», поэтому, гораздо легче просто изменить ее. В СМИ напоминают, что «Родину-мать» установили в украинской столице около 40 лет назад. В высоту этот монумент достигает 102 метров.