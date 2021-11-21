Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член ЛДПР Ярослав Нилов считает, что следует платить маткапитал на третьего и всех последующих детей.

Согласно заявлению Нилова, законопроект уже был внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Такая мера предназначена для того, чтобы поддержать многодетные семьи. Впрочем, указывается, что получить этот маткапитал смогут не все родители. Выплачивать его будут в тех регионах страны, где смертность выше рождаемости или равна ей. Регионов, где высокая рождаемость и низкая смертность, как указал депутат, весьма мало.

Размер выплаты, как считает Нилов, должен составлять столько же, сколько и на первого ребёнка. К примеру, в 2022 году выплаты на первого ребёнка составят 503 237 рублей.

Ранее мы сообщали о выплате в размере пяти тысяч рублей, которую могут получить семейные пары. Рассчитывать на неё могут те, кто прожил в браке 50 лет.