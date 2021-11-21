читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член ЛДПР Ярослав Нилов считает, что следует платить маткапитал на третьего и всех последующих детей.

Согласно заявлению Нилова, законопроект уже был внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Такая мера предназначена для того, чтобы поддержать многодетные семьи. Впрочем, указывается, что получить этот маткапитал смогут не все родители. Выплачивать его будут в тех регионах страны, где смертность выше рождаемости или равна ей. Регионов, где высокая рождаемость и низкая смертность, как указал депутат, весьма мало.

Размер выплаты, как считает Нилов, должен составлять столько же, сколько и на первого ребёнка. К примеру, в 2022 году выплаты на первого ребёнка составят 503 237 рублей.

Ранее мы сообщали о выплате в размере пяти тысяч рублей, которую могут получить семейные пары. Рассчитывать на неё могут те, кто прожил в браке 50 лет.

Вам может понравиться

Полковник Литовкин сравнил мощь американского и российского флота

Российский флот уступает американскому по количеству авианосных кораблей, однако в остальном он вполне способен оказать достойное сопротивление ВМС США. Так, в распоряжении РФ имеются средства противовоздушной и противоракетной обороны, о

Меркель призвала к возобновлению диалога между Россией и НАТО

У НАТО и России имеются серьезные разногласия, однако о них надо говорить, не прекращая диалог, заявила исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель. К основным противоречиям, которые можно устранить только в

Эксперт Коротченко напомнил НАТО, что РФ будет наносить первый удар по центрам принятия решений

Все происходящее сейчас на западных границах РФ очень напоминает 1941 год, однако США не удастся повторить 22 июня и внезапно напасть на Россию, заявил военный эксперт Игорь Коротченко. Он пояснил,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 ноября – облачно с прояснениями, до 1 °C | город Мытищи: погода, 21 ноября – небольшой дождь, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 ноября – дождь, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 ноября – переменная облачность, до -1 °C | Королев: погода, 21 ноября – переменная облачность, до 7 °C | Подольск: погода, 21 ноября – облачно с прояснениями, до 2 °C | Армавир: погода, 21 ноября – облачно с прояснениями, до 11 °C |