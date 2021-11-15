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Представители российской прессы отмечают, что пожилые граждане страны, справившие 50 лет брака, могут получить единовременную выплату от государства.

Указывается, что в Пензенской области, к примеру, пожилым супругам начали выплачивать по 5 000 рублей. Для получения этого разового пособия необходимо подать соответствующее заявление в местное отделение ЗАГСа. Необходимо также приложить к нему ряд документов, включая свидетельство о браке и паспорт и указать свой банковский счет, на который будут переведены деньги.

Журналисты отмечают, что речь не идет о федеральной программе, поэтому денежные средства перечисляются из бюджетов регионов. По этой причине величина и порядок выплат во многом зависят от региональных властей. К примеру, в Санкт-Петербурге супругам платят по 50 000 рублей, а в Москве – 21 900 рублей.

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