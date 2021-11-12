Компания «Нафтогаз Украины» не имеет полномочий вмешиваться в энергетическую политику ФРГ и Евросоюза, заявил немецкий парламентарий Клаус Эрнст. Он также отметил, что попытка «Нафтогаза» и «Оператора ГТС Украины» приобщиться к процессу сертификации «Северного потока-2» ставит перед собой лишь одну цель – сорвать запуск газопровода.

Депутат пояснил, что Киев является заинтересованной стороной. В случае ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» он потеряет прибыль с транзита газа через свою газотранспортную систему. Однако США и Германия уже решили, каким образом будет решена эта проблема.

Напомним, что против сертификации газопровода выступила польская компания PGNiG, заявку которой на участие сертификации одобрили в Федеральном сетевом агентстве ФРГ. К ней присоединились и некоторые представители Европарламента. Они отметили, что Газовая директива ЕС требует независимости оператора от поставщика газа, а в проекте «Северный поток-2» обе функции выполняет «Газпром».