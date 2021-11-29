Посол Германии в Киеве Анка Фельдхузен сообщила, что Россию ожидают огромные потери, если она захочет совершить нападение на Украину.

Как сообщила Фельдхузен, она не знает, есть ли у Москвы подобные намерения. Но, как она указала, если в России всё же захотят напасть на Украину, то их ожидают большие потери. Фельдхузен указала, что сейчас у Украины по сравнению с 2014 годом есть намного более сильная армия.

Также посол предположила, что Москва хочет, чтобы на Западе задавались вопросом о том, будет ли что-то происходить, и тратили на это энергию, время и нервы. Она рассказала, что Украина вместе со своими западными партнёрами думает о том, как не допустить со стороны России возможной агрессии, так как полноценная война никому не нужна.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Германии разрешили использовать ядерные бомбы в случае необходимости. Как отмечается, их могут применить в случае возможного конфликта с Россией.