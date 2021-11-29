читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Посол Германии в Киеве Анка Фельдхузен сообщила, что Россию ожидают огромные потери, если она захочет совершить нападение на Украину.

Как сообщила Фельдхузен, она не знает, есть ли у Москвы подобные намерения. Но, как она указала, если в России всё же захотят напасть на Украину, то их ожидают большие потери. Фельдхузен указала, что сейчас у Украины по сравнению с 2014 годом есть намного более сильная армия.

Также посол предположила, что Москва хочет, чтобы на Западе задавались вопросом о том, будет ли что-то происходить, и тратили на это энергию, время и нервы. Она рассказала, что Украина вместе со своими западными партнёрами думает о том, как не допустить со стороны России возможной агрессии, так как полноценная война никому не нужна.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Германии разрешили использовать ядерные бомбы в случае необходимости. Как отмечается, их могут применить в случае возможного конфликта с Россией.

Вам может понравиться

Генерал Бужинский: Высадка американского десанта на Камчатке закончится для него печально

Россия должна зеркально отвечать США на провокации со стратегическими бомбардировщиками, а также не обращать внимания на маразматические заявления о якобы подготовке РФ к войне с Украиной, считает генерал-лейтенант запаса Евгений

The Sun: Объединение РФ и Китая в военной сфере грозит Европе и США катастрофой

Если Россия и Китай будут углублять военное сотрудничество и объединяться, Соединенные Штаты и ЕС ждет катастрофа, пишет британский таблоид The Sun. Особенно сложно придется США, которые утратят свой статус гегемона

Bloomberg: Москва демонстрирует Западу готовность применить силу, но воевать не собирается

Американское издание Bloomberg заявило, что перемещения войск РФ являются сигналом для Запада, имеющим тайный смысл. Москва таким образом якобы демонстрирует готовность к вооруженному противостоянию с Североатлантическим альянсом. При этом начинать
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 ноября – пасмурно, до -5 °C | город Мытищи: погода, 29 ноября – пасмурно, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 ноября – небольшая облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 ноября – облачно с прояснениями, до 3 °C | Королев: погода, 29 ноября – пасмурно, до 12 °C | Подольск: погода, 29 ноября – пасмурно, до 3 °C | Армавир: погода, 29 ноября – облачно с прояснениями, до 16 °C |