Пентагон разрешил Германии применять хранящиеся на ее территории ядерные бомбы, если в этом возникнет необходимость, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он также отметил, что в отличие от других государств Североатлантического альянса ФРГ имеет самолеты, способные наносить ядерные удары.

Слова генсека приводит портал Avia.Pro, ссылающийся на китайское издание NetEase. Авторы отмечают, что Германия может задействовать истребители с ядерными боезарядами против России в случае возможной войны. Это означает, что НАТО продолжает подготовку к боевым действиям против РФ.

На это указывает и заявление Столтенберга о возможном размещении ядерных ракет на территории Восточной Европы. Скорее всего это будет Польша или прибалтийские страны. Россия в такой ситуации будет вынуждена сделать ответный ход и развернуть часть своего ядерного арсенала в Белоруссии и на Крымском полуострове.