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Депутат бундестага Штеффен Котре заявил о существующих опасениях насчёт процесса сертификации газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает издание «Известия».

Согласно заявлению депутата, вмешательство Евросоюза может затянуть процесс сертификации газопровода. Котре отметил, что сертификацию можно было бы осуществить и сразу, что позволило бы запустить газопровод в работу уже через несколько недель. Однако ЕС может захотеть не допустить этого и будет затягивать процесс.

Впрочем, многие эксперты обеспокоены высокими ценами на энергоносители. Ввод «Северного потока-2» в эксплуатацию позволит снизить их стоимость. Таким образом, в будущем могут признать важность и преимущества газопровода, что позволит запустить его в работу в скором времени.

Ранее журналист немецкого портала Berliner Zeitung Майкл Майер заявил, что в Европе начало меняться отношение к “Северному потоку-2”. Однако некоторые страны ещё выступают против газопровода.

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