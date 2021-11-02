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Журналист немецкого портала Berliner Zeitung Майкл Майер считает, что отношение к газопроводу «Северный поток-2» на Западе начинает меняться. Пересказ его статьи предоставляет издание «ПолитРоссия».

Сейчас на Западе всё чаще говорят о том, что необходимо ускорить начало работы газопровода. Связано это с нестабильностью, которая в настоящее время установилась на мировом энергетическом рынке. Майер отметил, что с некоторых пор даже СМИ Великобритании, которые он назвал «язвительными», начали менять своё мнение.

Журналист отметил, что около трети природного газа, который потребляет Европа, поставляет Россия. Недавнее заявление российского президента Владимира Путина о намерении увеличить поставки газа в Европу спровоцировало резкое падение стоимости топлива.

Против работы «Северного потока-2» всё ещё выступают некоторые страны Европы, а также США. По их мнению, газопровод даст России больше политического влияния на Европу.

Недавно экономист Наталья Мильчакова заявила, что Польша поддержит “Северный поток-2” в том случае, если ей предоставят скидку на газ. Как она указала, Польша отчаянно торгуется с Россией ради скидки.

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