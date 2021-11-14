читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Немецкий концерн Rheinmetall продемонстрировал свой новый зенитный комплекс малой дальности Skynex. Об этом сообщает портал «Военное обозрение».

Как отмечается, компания организовала мероприятие, посвящённое ПВО, на котором и показала комплекс, а также осуществила из него стрельбу. Skynex является зенитным орудием револьверного типа Oerlikon k3 калибра 35-мм. Поставлено оружие на шасси грузовика.

Данный ЗРК, по словам разработчиков, подходит для борьбы как с самолётами, так и ракетами. Также указывается, что оборудование даёт возможность без особых усилий засекать и такие небольшие цели, как беспилотники. Из-за этого комплекс уже неофициально прозвали «дронобойкой». Управление ЗРК осуществляется дистанционно.

Кроме того, вооружение комплекса может быть изменено. Так, можно поставить 35-мм двойную пушку Oerlikon GDF009 TREO, лазерную пушку Oerlikon или ракетный комплекс Denel Cheetah C-RAM.

Ранее издание The National Interest рассказало об очереди из зарубежных покупателей, которые хотят приобрести российские ЗРК С-400. Эта ситуация достаточно беспокоит США.

Вам может понравиться

Мюнхен выразил готовность принять мигрантов с белорусско-польской границы

Спасение человеческих жизней является главным приоритетом для немецкой земли Бавария. Поэтому власти Мюнхена готовы принять к себе мигрантов, находящихся сейчас на границе Беларуси и Польши. Их сообщение озвучил польский телеканал

Елена Малышева рассказала, как врачам удалось спасти певицу МакSим

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, как врачам удалось спасти певицу МакSим, которую ввели в медицинскую кому из-за сильного поражения лёгких. По словам, Малышевой, спасение певицы можно назвать выдающейся работой
  • Анна
  • 12.11.2021
  • читать 1 минуту

Украина запланировала на следующий год инженерное обустройство границы

В следующем году Украина вплотную займется обустройством границ с Белоруссией и Россией. По мнению главы МВД Дениса Монастырского, сейчас самое время для решения этой задачи. Политик заявил, что власти должны
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 ноября – облачно с прояснениями, до 3 °C | город Мытищи: погода, 14 ноября – пасмурно, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 ноября – небольшая облачность, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 ноября – небольшой дождь, до 7 °C | Королев: погода, 14 ноября – небольшая облачность, до 6 °C | Подольск: погода, 14 ноября – облачно с прояснениями, до 2 °C | Армавир: погода, 14 ноября – небольшая облачность, до 11 °C |