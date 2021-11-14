Немецкий концерн Rheinmetall продемонстрировал свой новый зенитный комплекс малой дальности Skynex. Об этом сообщает портал «Военное обозрение».

Как отмечается, компания организовала мероприятие, посвящённое ПВО, на котором и показала комплекс, а также осуществила из него стрельбу. Skynex является зенитным орудием револьверного типа Oerlikon k3 калибра 35-мм. Поставлено оружие на шасси грузовика.

Данный ЗРК, по словам разработчиков, подходит для борьбы как с самолётами, так и ракетами. Также указывается, что оборудование даёт возможность без особых усилий засекать и такие небольшие цели, как беспилотники. Из-за этого комплекс уже неофициально прозвали «дронобойкой». Управление ЗРК осуществляется дистанционно.

Кроме того, вооружение комплекса может быть изменено. Так, можно поставить 35-мм двойную пушку Oerlikon GDF009 TREO, лазерную пушку Oerlikon или ракетный комплекс Denel Cheetah C-RAM.

Ранее издание The National Interest рассказало об очереди из зарубежных покупателей, которые хотят приобрести российские ЗРК С-400. Эта ситуация достаточно беспокоит США.