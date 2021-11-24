В Евросоюзе обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом отменить указ, благодаря которому торговля с ДНР и ЛНР становится проще.

Как сообщается, данный указ был подписан Путиным 15 ноября. В частности, благодаря этому документу, товары, произведённые в ДНР, допускаются к госзакупкам наравне с товарами, произведёнными в России.

В Евросоюзе отметили, что данный указ противоречит Минским соглашениям. Кроме того, Брюссель указал, что он приводит к обострению конфликта.

В ЕС считают, что эти шаги поддерживают ДНР и ЛНР, и это приводит к тому, что указанные регионы только сильнее отделяются от Украины. Кроме того, указывается, что эти меры являются односторонними и они нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Владимир Путин проверяет ЕС и НАТО на прочность. Также он выясняет, на что они готовы ради Украины.