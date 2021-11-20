Президент РФ Владимир Путин играет с Западом в шахматы и проверяет прочность его единства, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Он пояснил, что Путин проверяет, насколько прочны связи в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе, а также выясняет на что они готовы пойти ради Украины. Кроме того, он делает сильные ходы против Прибалтики и Польши, определяя их возможности.

По словам Резникова, этой же позиции придерживается и американский министр обороны Ллойд Остин. Однако глава Пентагона боится «российской агрессии» гораздо больше, чем Украина.

Министр также отметил, что США и ЕС должны приложить все усилия, чтобы предотвратить «вторжение РФ на Украину». Причем сделать это до возможного наступления, а не после. Потому что такого, как в 2014 году в Крыму больше не будет. В случае нападения начнется настоящая бойня.