Вольфганг Мюнхау, европейский публицист, разместил материал в британском информагентстве The Spectator, в котором отметил, что РФ уже начала мирную аннексию Украины.

Согласно его словам, Россия мобилизует свои войска и перебрасывает их к украинским границам с целью отвлечь внимание Соединенных Штатов и НАТО от более важных вещей. Он добавил, что Запад «повелся» на эту приманку. Журналист считает, что постепенная аннексия Украины началась около 6 лет назад, когда в Донбассе частично перешли на взаиморасчеты с использованием рублей.

Затем в регионе стали выдавать гражданство РФ, позволяя людям принимать участие в выборах. Владимир Путин, российский лидер, также недавно разрешил продавать товары из ЛДНР в том же порядке, что и отечественную продукцию. Тем самым Москва постепенно продолжает интегрировать юго-восточные территории Украины.