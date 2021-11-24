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Украинская армия уже не та, поэтому если РФ нападет на соседнюю страну, то столкнется с «очень серьезной силой», заявил постпред Эстонии при Североатлантическом альянсе Юри Луйк. Он также оценил вероятность войны между Россией и Украиной.

По мнению Луйка, перемещение российских войск к границам соседнего государства было замечено даже генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Они выразили глубокую обеспокоенность по этому поводу и предупредили РФ о недопустимости агрессивных действий. Подобные высказывания не делаются ради красного словца, поэтому все страны региона должны быть настороже.

Напомним, что глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что на границах Украины размещено 92 тысячи российских военных, готовых в январе-феврале следующего года «пойти в наступление на Киев». Примерно то же самое сообщило издание Bloomberg, прогнозирующее «войну» на начало 2022 года.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что перемещения войск по территории России касаются только России. И ассоциировать их с планами нападения на кого-либо очень странно.

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