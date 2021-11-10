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Политика США заключается в том, чтобы подстрекать Украину к началу боевых действий на Донбассе. Когда дело дойдет до полномасштабного наступления и кровавой бойни, представители Соединенных Штатов не будут принимать в ней участия, уверен парламентарий Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

Он отметил, что если США удастся спровоцировать Украину на начало боевых действий, они поступят как обычно – будут смотреть войну по телевизору. Умирать за Киев, который свято верит в поддержку Североатлантического альянса, никто не собирается.

Бердичевский также отметил, что вооруженный конфликт может начаться в ближайшее время. В Черном море сейчас находятся американские и натовские корабли, которые в случае боевых действий могут сдерживать Россию, не давая ей вмешаться в события на Донбассе.

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