Заявление главы российского МИД Сергея Лаврова об американских базах на территории Румынии и Болгарии вызвало широкий резонанс в прессе. Мнения читателей болгарского издания «Факти» разделились – одни поддержали антирусскую истерию в Европе, другие же признали, что министр абсолютно прав.

Сергей Лавров заметил, что появление американских баз нарушает Основополагающий акт о взаимоотношениях Россия-НАТО, который был подписан в 1997 году. Большая часть пользователей Сети согласилась с его доводами, а также отметила, что НАТО будто специально дразнит Россию и нарывается на ее гнев.

Один из читателей отметил, что болгарский народ в подавляющем своем большинстве выступает против появления на своей территории военных баз США. Но правительство, которое приглашает Америку строить свои объекты, тоже выбирали граждане страны.

«Болгары, вы думаете, когда голосуете?», – вопросил пользователь.

Также многие читатели считают, что именно из-за НАТО Болгария превратилась сейчас в раздробленное на части и бедное государство. Если же на ее территории появятся еще и американские базы, страна превратится в мишень для ядерных ракет в случае войны.