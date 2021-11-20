После нескольких месяцев внутренних споров о том, сколько зарабатывают работники в одной из самых ценных компаний в мире, Apple объявила, что сотрудники имеют право обсуждать условия труда и заработную плату.

С 2016 года Apple заявила, что ее работники в Соединенных Штатах получают равную оплату за равный труд. Но он тихо приостановил попытки рабочих подтвердить это утверждение, по словам двух нынешних и бывших сотрудников.

Теперь, согласно меморандуму, руководство Apple говорит сотрудникам, что они имеют право обсуждать свою заработную плату и высказывать свои опасения извне, что является серьезным сдвигом для известного скрытного технологического гиганта.

Заметка была размещена на внутреннем сайте Apple, к которому имеют доступ 80 000 почасовых и наемных сотрудников компании в США.

«Наша политика не ограничивает сотрудников от свободного разговора о своей заработной плате, рабочих часах или условиях труда», — говорится в меморандуме.

Меморандум является победой для организаторов Apple, таких как Шер Скарлетт, которая заявила в национальном совете по трудовым отношениям, что компания ограничила возможности работников обсуждать оплату и условия труда, закрыв неофициальные опросы о заработной плате и заблокировав канал Slack по равенству в оплате труда.

С августа против Apple было выдвинуто восемь обвинений в недобросовестной трудовой практике по вопросам, начиная от незаконного увольнения и заканчивая домогательствами. Одно из этих обвинений было снято.

NLRB, федеральное агентство, которое контролирует трудовое законодательство США, расследует оставшиеся семь обвинений. Так что вполне возможно, политика компании в ближайшее время вновь будет подвержена изменениям.