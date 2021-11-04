Эксперты американского информагентства 19fortyfive рассказали о возможностях огнеметов ТОС-1 «Буратино» и объяснили, почему они получили такое наименование. Перевод материала подготовлен «Военным делом».

Согласно их словам, данные огнеметные комплексы были разработаны еще в эпоху СССР. Они используются для ликвидации целей, не имеющих брони. Ранее главной проблемой огнеметов являлся их малый радиус поражения. Ее удалось решить путем помещения зажигательной смеси в ракеты. Данная концепция была в итоге реализована в «Буратино», который оснащен пусковым комплексом, способным поворачиваться по кругу. Шасси было позаимствовано у танка.

Свое название же ТОС-1 получил из-за формы ракет. Дело в том, что взрыватель находится на кончике специальной трубки, поэтому внешне он был похож на нос известного героя сказок. Специалисты добавляют, что данная установка была принята на вооружение в 80-х годах прошлого столетия и смогла доказать свою эффективность в Афганистане.