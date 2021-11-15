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В Воронежской области, всего в 100 километрах от границ Украины Россия разместила свои комплексы противовоздушной обороны, пишет портал Avia.Pro. Эксперты поясняют, что на это могут указывать спутниковые снимки, попавшие в распоряжение издания.

На этих фотографиях хорошо просматривается электромагнитное излучение, которое создают российские радиолокационные станции. Если внимательно выполнить некоторые расчеты, то можно увидеть, что РЛС располагаются на территории Воронежской области у населенного пункта Терновое.

По мощности излучения специалисты Avia.Pro сделали вывод, что речь идет о комплексах ПВО С-400, которые надежно прикрывают все приграничные районы. Скорее всего, Москва ожидает атак со стороны Киева и защищает свои границы от возможных ударов с воздуха.

Авторы отмечают, что излучение стало появляться на спутниковых фото практически сразу после первого боевого применения на Донбассе украинских беспилотников «Байрактар ТБ2», не исключено, что именно эти дроны Киев может задействовать для провокаций на границе РФ, поэтому Москва сочла необходимым подстраховаться на этот случай.

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