Изначально ВМС США намеревались вооружить гиперзвуковыми ракетами 4 ударные подводные лодки класса «Огайо» к 2025 году, но им пришлось изменить эти планы по ряду причин, основными из которых стали недостаток финансирования и решение размещать гиперзвуковое оружие на более новых субмаринах класса «Вирджиния». Об этом сообщает официальный сайт Института ВМС США USNI News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В то время как первый эсминец класса Zumwalt получит гиперзвуковое оружие в 2025 году, первая подводная лодка класса Virginia будет развернута с гиперзвуковыми ракетами в 2028 году, заявил на ежегодном симпозиуме Морской лиги подводных лодок директор программ стратегических систем Джонни Вулф.

«Мы собираемся развернуть неядерные средства быстрого удара – для армии это называется гиперзвуковое оружие дальнего действия – в универсальной системе. Она будет единой для армии и флота, в том числе подводного флота. Независимо от того, будет ли она ставиться на «Зумвольт» или на «Вирджинию» – это точно такая же система», – сказал Вулф.

Он также добавил: «Мы собираемся отправить это оружие в армию в 23-м финансовом году – они развернут свою первую батарею. Мы на пути к первому Zumwalt в 25-м году. А затем мы планируем оснащение первой из подводных лодок класса «Вирджиния» в 28-м году, когда она появится с новым модулем полезной нагрузки. Мы ищем способы, чтобы ускорить это, а также сделать для «Вирджинии» максимально выгодным».

Вулф сказал, что, хотя изначально ВМС намеревались установить гиперзвуковое вооружение на четырех подводных лодках класса «Огайо» в 2025 году, им пришлось изменить эти планы. Во-первых, из-за сокращения бюджета, которое помешало службе построить подводный испытательный центр. Во-вторых, из-за задержки с решением по поводу предстоящего вывода из эксплуатации лодок класса «Огайо» военно-морской флот решил вместо этого разместить гиперзвуковое оружие на подводных лодках класса «Вирджиния».

«Нас поставили на паузу из-за некоторых сокращений бюджета. Но мы собираемся перезапустить наше внутреннее тестирование в текущем году. И это тестирование должно дать нам убеждение, что мы получим в конечном итоге для «Вирджинии». Мы собираемся возобновить строительство, и мы собираемся построить испытательную установку для подводного запуска, которая будет иметь решающее значение для доказательства правильности технических решений, прежде чем мы перейдем к первой подводной лодке», – пояснил Вулф.

На вопрос, как ВМФ могут ускорить сроки размещения гиперзвукового оборудования на лодках класса «Вирджиния», Вулф ответил, что это зависит от завершения строительства подводного сооружения.

«Мы пытаемся использовать Zumwalt, несмотря на то, что это надводная платформа. Многие вещи, которые мы собираемся протестировать на Zumwalt, будут применимы и к «Вирджинии». Но во многом это будет зависеть от того, сколько у нас бюджета, чтобы построить испытательную установку для подводных пусков, а также запустить для нее производство ракет», – уточнил Вулф.

Эсминец класса Zumwalt станет первой морской платформой, на которой в 2025 году будет установлено гиперзвуковое оружие. Вулф сказал, что военно-морской флот и судостроители все еще выясняют, какое максимальное количество гиперзвукового оружия могут нести эсминцы Zumwalt.

ВМС США наметили провести два полных круговых летных испытания в 2022 финансовом году. Флот недавно провел несколько тестирований систем программы гиперзвукового оружия. В конце прошлого месяца ВМС объявили о проведении второго из двух первых этапов испытаний твердотопливного ракетного двигателя в Юте.

Вулф также указал на недавнее испытание на острове Уоллопс в прошлом месяце , когда служба запустила три ракеты за один день, в качестве примера того, как ВМС теперь могут экспериментировать одновременно с несколькими технологиями, которые при этом находились на разных этапах разработки. По его словам, в испытании трех ракет тестировалось 21 технологическое решение.

Представители Пентагона недавно выразили обеспокоенность по поводу гиперзвукового испытания, которое Китай провел летом. Уходящий в отставку заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен сообщил журналистам, что США провели девять гиперзвуковых испытаний за последние пять лет, а Китай провел сотни за тот же период времени.

Вулф по этому поводу заявил, что США давно разрабатывают гиперзвуковые технологии, но только недавно в них возникла острая необходимость из-за стратегии, ориентированной на противодействие Китаю и России.

«Мы занимаемся гиперзвуком более 20 лет, и мы смотрим, что сейчас делают Россия и Китай. Я скажу вам, что это не факт, что мы отстали в технологии. Мы хорошо разбираемся в технологиях. У нас просто никогда не было необходимости до этого действительно взять эту технологию и превратить ее в систему, которую мы можем использовать», – сказал Вулф.

Он также отметил, что наращивание промышленной базы уже началось, чтобы удовлетворить спрос, как только военные начнут размещать гиперзвуковую технику на обозначенных платформах.