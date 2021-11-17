Недавно Россия уничтожила орбитальный недействительный спутник «Целина-Д» при помощи запуска ракеты.

Эти испытания весьма переполошили США. Так, было заявлено, что Россия пренебрегает безопасностью в космосе. Госдеп США заявил, что уничтожение спутника привело к появлению нескольких тысяч объектов различной величины. Космический мусор, как было отмечено, представляет угрозу для всех стран, а также для МКС.

В России указали, что испытания были проведены в соответствии с международным правом и они не были направлены против кого-либо. Что касается космического мусора, то его траектория не пересекается с МКС.

Кроме того, как было отмечено, США также проводят аналогичные испытания, уничтожая свои спутники. Также Пентагон испытывает на орбите ударно-боевые средства и предварительно об этом не сообщает.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что проведённые Россией испытания являются безрассудным поступком. Также, про его словам, это демонстрирует то, что Россия разрабатывает новое вооружение.