читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Недавно Россия уничтожила орбитальный недействительный спутник «Целина-Д» при помощи запуска ракеты.

Эти испытания весьма переполошили США. Так, было заявлено, что Россия пренебрегает безопасностью в космосе. Госдеп США заявил, что уничтожение спутника привело к появлению нескольких тысяч объектов различной величины. Космический мусор, как было отмечено, представляет угрозу для всех стран, а также для МКС.

В России указали, что испытания были проведены в соответствии с международным правом и они не были направлены против кого-либо. Что касается космического мусора, то его траектория не пересекается с МКС.

Кроме того, как было отмечено, США также проводят аналогичные испытания, уничтожая свои спутники. Также Пентагон испытывает на орбите ударно-боевые средства и предварительно об этом не сообщает.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что проведённые Россией испытания являются безрассудным поступком. Также, про его словам, это демонстрирует то, что Россия разрабатывает новое вооружение.

Вам может понравиться

Экономист Григорьева назвала документы, которые нужны для получения максимальной пенсии

Елена Григорьева, эксперт в области экономики, в рамках разговора с журналистами «Прайм» рассказала, что нужно сделать для получения максимально возможных пенсионных выплат в РФ. Согласно словам эксперта, пенсия будет максимально

Дополнительные российские С-300 защитят Сирию от истребителей США, Израиля и Турции

Россия предпринимает дополнительные меры для защиты своего военного контингента и правительственных сил в Сирии. На авиабазе Табка она намерена разместить зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит», которые будут предотвращать возможные атаки турецких,

Sohu: США и НАТО провели в Черном море генеральную репетицию нападения на Россию

Завершившиеся в Черном море военно-морские операции Североатлантического альянса были генеральной репетицией войны против России, уверены авторы китайского издания Sohu. Они пояснили, что американские корабли фактически прописались в Черноморском регионе и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 ноября – пасмурно, до 3 °C | город Мытищи: погода, 17 ноября – облачно с прояснениями, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 ноября – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 ноября – небольшая облачность, до -0 °C | Королев: погода, 17 ноября – ясно, до 2 °C | Подольск: погода, 17 ноября – пасмурно, до 0 °C | Армавир: погода, 17 ноября – ясно, до 6 °C |