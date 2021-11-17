Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал проведённые Россией испытания противоспутникового оружия. Об этом сообщает ТАСС.

О проведённых испытаниях 15 ноября заявило Минобороны РФ. Согласно опубликованной информации, был осуществлён запуск ракеты, которая поразила космический аппарат «Целина-Д». На орбите он находится с 1982 года, и до настоящего времени был недействительным.

Согласно заявлению Столтенберга, это был безрассудный поступок. Свою точку зрения он объяснил тем, что теперь из-за проведённых испытаний заметно увеличилось количество космического мусора. Он, в свою очередь, может быть опасен для МКС.

Кроме того, Столтенберг указал, что испытания указывают на то, что в России разрабатываются новые системы вооружений.

О проведённом испытании по уничтожению спутника мы сообщали недавно. Как сообщает американское издание, обломки уничтоженного спутника заставляли космонавтов на МКС несколько раз укрываться.