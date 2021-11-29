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«Грозная украинская армия» обратит в бегство «трусливые российские ВС», заявил киевский военный эксперт Петр Недельский. По его словам, все, что для этого нужно – просто не боятся.

По словам бывшего полковника, ВСУ должны быть готовы дать жесткий ответ российской армии, которая якобы собирается нападать на Украину и одновременно «ведет захватническую войну». Если украинские военные не будут бояться, а ответят, ВС РФ «побегут».

«Болтовня о “русском солдате”, “русском Ваньке” – это говорильня», — заявил Недзельский.

Подобные противоречивые заявления о том, что Россия 8 лет ведет «захватническую войну», но вот-вот собирается напасть, регулярно звучат из уст самых высокопоставленных украинских политиков. Также все чаще слышны высказывания о силе ВСУ и ее невероятных возможностях. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман на днях отметил, что подобные речи – результат отсутствия в армии Украины настоящих профессионалов, способных адекватно оценивать ее силу.

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