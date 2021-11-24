Настоящих профессионалов, которые командовали в армии Украины после распада СССР, сменили откровенные дилетанты, не понимающие элементарных вещей, заявил политолог, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Он пояснил, что украинская армия способна одержать победу, но для этого ей нужен блицкриг. Сил и средств на длительное противостояние у нее просто не хватит. Однако Россия – совсем не та страна, которую можно одолеть в считанные дни. И дело даже не в превосходстве по численности ВС или вооружения, а в огромной территории.

Вассерман рассказал, что наблюдал за формированием украинской армии и видел, что опытные профессионалы, разбирающиеся в военном деле, отлично понимали невозможность успешно воевать с Россией. Сейчас их места заняли дилетанты, умеющие воевать исключительно языком.

Напомним, что ранее советник ОП Украины Алексей Арестович озвучил «новый план нападения России». Он заявил, что на католическое Рождество РФ «вторгнется» в страну из Крыма и Белоруссии и свергнет президента Зеленского.