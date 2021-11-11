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Беспилотный аппарат «Байрактар ТБ2» утром поднялся в небо и направился курсом на линию разграничения в Донбассе, рассказал Телеграм-канал «Военный обозреватель». Авторы отметили, что цели полета не раскрываются командованием ВСУ.

Напомним, что 5 ноября Киев выложил в Сеть видеозапись, на которой «Байрактар» атаковал позиции ополчения. Это был первый удар беспилотника по территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

После этого начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала заявил, что Украина и дальше будет задействовать БПЛА для своих операций в регионе. Также она намерена увеличить численность этих боевых дронов.

Кроме того, Шаптала отверг распространяемую в Сети информацию о захвате украинскими военными села Старомарьевка в серой зоне. Он заявил, что ВСУ не входили в населенный пункт.

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