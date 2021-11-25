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Новостной сайт «Авиа.про» опубликовал информацию о том, что украинские силовики снова открыли огонь по Донецку, Докучаевску и Горловке, применяя артиллерийские установки и минометы.

Согласно словам журналистов, ссылающихся на информацию, опубликованную на страничке «Военного обозревателя» в Telegram, обстрел всех трех поселений начался почти одновременно. Если судить по появившимся кадрам, то снаряды падают прямо неподалеку от жилых зданий и сооружений инфраструктуры.

В мессенджере указывают, что данный обстрел оказался по-настоящему массированным. Ранее эксперты отмечали, что ВСУ выбрали странную стратегию. Вначале они наносят удары по разным областям вдоль линии соприкосновения, причем делают всего несколько выстрелов, а потом полностью прекращают огонь. Однако уже на следующий день украинские военные устраивают массированные обстрелы.

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