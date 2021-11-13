В следующем году Украина вплотную займется обустройством границ с Белоруссией и Россией. По мнению главы МВД Дениса Монастырского, сейчас самое время для решения этой задачи.

Политик заявил, что власти должны наконец построить надежную государственную границу Украины. При этом первыми будут модернизироваться украинско-белорусский и украинско-российский участки.

Ранее Монастырский побывал в приграничной зоне и заявил, что видел пограничников и усиление из войск МВД. Не смог разглядеть только самого главного – государственной границы. Он отметил, что Киеву необходимо установить на своих рубежах современное оборудование и интеллектуальные системы, которые позволят значительно повысить эффективность охраны практически без участия человека.