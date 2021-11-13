читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В следующем году Украина вплотную займется обустройством границ с Белоруссией и Россией. По мнению главы МВД Дениса Монастырского, сейчас самое время для решения этой задачи.

Политик заявил, что власти должны наконец построить надежную государственную границу Украины. При этом первыми будут модернизироваться украинско-белорусский и украинско-российский участки.

Ранее Монастырский побывал в приграничной зоне и заявил, что видел пограничников и усиление из войск МВД. Не смог разглядеть только самого главного – государственной границы. Он отметил, что Киеву необходимо установить на своих рубежах современное оборудование и интеллектуальные системы, которые позволят значительно повысить эффективность охраны практически без участия человека.

Вам может понравиться

Avia.Pro: Bayraktar TB2 ВСУ нанес удары по позициям ДНР в Тельманово и Докучаевске

Беспилотный аппарат «Байрактар ТБ2», принадлежащий ВС Украины, снова кружил над территорией Донбасса. Он пролетел сперва над Тельманово, проинспектировав позиции ополчения, а затем направился на Докучаевск. Портал Avia.Pro, ссылаясь на одному

Читатели Daily Mail высмеяли заявление Блинкена о “вторжении” России на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия собирается напасть на Украину. Это высказывание насмешило читателей таблоида Daily Mail, публикацию которого перевели журналисты агентства «РИА Новости». Некоторые из них предположили, что

Украинский “Байрактар” заметили в 40 километрах от российской границы

Киев задействует турецкие БПЛА Bayraktar TB2 не только для ударов по Донбассу и разведки над позициями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, но еще и для провокационных полетов. Так, один из этих
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 ноября – облачно с прояснениями, до 4 °C | город Мытищи: погода, 13 ноября – небольшой снег, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 ноября – небольшой дождь, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 ноября – переменная облачность, до 2 °C | Королев: погода, 13 ноября – облачно с прояснениями, до 8 °C | Подольск: погода, 13 ноября – облачно с прояснениями, до 3 °C | Армавир: погода, 13 ноября – ясно, до 11 °C |