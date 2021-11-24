Россия снова проявила интерес к военно-морскому соединению Великобритании во главе с авианосцем Queen Elizabeth, когда оно вернулось в Средиземное море на пути домой после длительного развертывания в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает британский портал U.K. Defence Journal (UKDJ). Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Раньше российские самолеты перехватывались, а теперь, когда Ударная группа вернулась в Средиземное море, это происходит снова.

Самолеты F-35 с HMS Queen Elizabeth в составе британской авианосной ударной группы поднимались более 30 раз и почти каждый день перехватывали российские самолеты в восточной части Средиземного моря во время выдвижения в сторону Тихого океана. Теперь, когда корабли вновь вернулись в этот регион на обратном пути, интерес России возобновился.

В беседе с Деборой Хейнс из Sky News министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что Россия снова проявила интерес к HMS Queen Elizabeth и ее самолетам F-35, когда они направлялись домой через Средиземное море.

«Не секрет, что русские очень интересовались авианосной группой как на пути из Соединенного Королевства к Тихому океану, так и теперь, когда она снова в Средиземном море», – сказал Уоллес.

HMS Queen Elizabeth в настоящее время находится в Средиземном море после нескольких месяцев в Индо-Тихоокеанском регионе в рамках своего глобального развертывания. Возвращаясь на запад, обратно в Великобританию, корабль продолжает свою напряженную программу работы с союзными странами и партнерами, говорят в Королевском военно-морском флоте.

Авианосец Queen Elizabeth только что вошел в историю тем, что впервые принял на борт палубную авиацию сразу трех стран: с корабля взлетали и садились на него британские, американские и итальянские истребители F-35B Lightning II. В то время как F-35B из 617-й эскадрильи Великобритании и из Корпуса морской пехоты США базируются на Queen Elizabeth на протяжении всего текущего длительного развертывания, аналогичные самолеты с итальянского авианосца Cavour приземлились, заправились топливом и перезапустились с британского авианосца.

В пресс-релизе Королевского флота отмечено, что эта операция с авианосными истребителями трех стран «позволила развить их совместимость и взаимное понимание процедур. В течение 7 месяцев развертывания авианосная ударная группа во главе с Queen Elizabeth (Carrier Strike Group 21 – CSG21) совместно действовала с уже более чем 40 странами мира, и продолжает действовать и обучаться вместе с военно-морскими силами и военно-воздушными силами других стран».

Британский портал в данной публикации предпочел умолчать, что авианосец Queen Elizabeth по возвращению в восточное Средиземноморье более значимо «отличился» катастрофой своего F-35B, о чем ранее сообщало издание discover24.ru. В отдельной краткой информации UKDJ сообщалось, что на данный момент поиски упавшего в море истребителя-невидимки пока что остаются безуспешными.