Британский палубный истребитель F-35B с авианосца Queen Elizabeth 17 ноября потерпел катастрофу, упав в Средиземное море, и для Королевского флота критически важно его поднять, чтобы избежать возможности попадания этого самолета к действующей поблизости группировке ВМФ России. Об этом сообщает Military Watch. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Британский палубный одномоторный стелс-истребитель F-35B врезался в Средиземном море 17 ноября во время операций с авианосца Королевского флота HMS Queen Elizabeth. Министерство обороны Великобритании подтвердило, что «британский пилот F-35 с HMS Queen Elizabeth катапультировался во время обычных полетов в Средиземном море», заявив, что «было бы неуместно давать дальнейшие комментарии в настоящее время».

F-35B – самый дорогостоящий истребитель серийного производства в мире из-за его возможности вертикальной посадки. Это необходимый элемент для развертывания с британских авианосцев, у которых нет возможности принимать обычные палубные самолеты, как это могут сделать французские и американские авианосцы.

В результате истребитель стоит более чем на 50 процентов больше, чем обычный F-35A, который является наиболее широко производимым вариантом, и имеет значительно худшие характеристики – с меньшей полезной нагрузкой, меньшей дальностью и гораздо меньшей маневренностью, что было конструктивным компромиссом для обеспечения вертикальной посадки.

Немногим ранее в ноябре Великобритания получила три F-35 американского производства, доведя свой парк до 24 единиц. К концу 2023 года намечено поставить еще 13 самолетов, хотя это число представляется маловероятным из-за финансовых трудностей.

Дефицит палубной авиации Великобритании был компенсирован развертыванием на Queen Elizabeth 10 американских F-35B из состава Корпуса морской пехоты США, наряду с восемью имеющимися на борту британскими F-35, когда корабль отправился в свой семимесячный первый дальний рейд.

Ожидается, что будут предприниматься активные усилия по возвращению упавшего F-35, поскольку в случае его попадания к противнику этот самолет станет ценным предметом для изучения. В частности, Россия имеет большое военно-морское присутствие в Средиземном море и способна использовать специализированное оборудование для извлечения объектов со дна моря. Россия также ранее предприняла масштабные работы по поиску и подъему истребителей МиГ-29К и Су-33 своего ВМФ после того, как они упали в Средиземное море в 2016 году, в первую очередь для предотвращения попадания их электронного оборудования в руки НАТО.

Истребители F-35, программа вооружения которыми оценивается в 1,6 триллиона долларов, должны составить основу воздушного флота НАТО на десятилетия вперед, но они имеют много уязвимостей. В отличие от российских или прежних американских авианосных истребителей, F-35 имеет только один двигатель, что, как считается, представляет больший риск аварий. Многие в военно-морских силах давно считают этот риск неприемлемым для пилотируемых реактивных самолетов, летающих в море, поэтому, в частности, был ранее отклонен F-16 для использования на авианосцах ВМС США.