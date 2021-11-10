Учёные установили, что первые полноценные участки суши начали появляться на Земле примерно 3,3 миллиарда лет назад.

Континенты на планете образуются из-за столкновения тектонических плит. Долгое время учёные не знали, когда именно на планете начали появляться первые континенты. Ответ на этот вопрос они получили после изучения пород Сингбумского кратона. Это залежи материковых горных пород, которые были найдены в Индии. Сингбумский кратон имеет залежи как морских, так и сухопутных пород.

Изучив эти образцы, специалисты выяснили, что возраст самых древних из них составляет около 3,3 миллиарда лет. Отмечается, что это на 700 миллионов лет больше, чем учёные предполагали ранее. Находка позволяет сделать предположение, что континент Индии образовался одним из первых.

Недавно мы сообщали о том, что специалисты обнаружили глубоко под поверхностью планеты новые слои. Они состоят из жидких и полутвёрдых металлов.