В ядре Земли может скрываться новый, ранее неизвестный учёным мир. Об этом сообщила сейсмолог Бристольского университета Джессика Ирвинг.

Сейсмологи из США и Японии в рамках масштабного исследования установили, что ядро планеты нельзя считать полностью твёрдым. Такие утверждения были приняты ранее.

Учёные установили, что ядро Земли является не куском железа, а может варьироваться от твёрдого до жидкого состояния. Кроме того, есть и промежуточные мягкие состояния. Как заявила Ирвинг, это принципиально новый скрытый мир.

Установить это удалось благодаря информации, которую учёные получают при сборе сейсмических волн, возникающих из-за землетрясений. Волны эти, как правило, двух видов – сдвиговые или волны сжатия. Так, проходящие через земное ядро волны, как оказалось, в некоторых областях отклонялись.

Этого не могло быть, если бы в этом месте ядро было твёрдым. Таким образом, учёные предположили, что в ядре планеты есть области из полутвёрдого и жидкого металла.

Недавно учёные впервые сумели создать лёд, который существует на других планетах. Речь идёт о суперионном льде, который образуется при высоких давлении и температуре.