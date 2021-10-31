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В ядре Земли может скрываться новый, ранее неизвестный учёным мир. Об этом сообщила сейсмолог Бристольского университета Джессика Ирвинг.

Сейсмологи из США и Японии в рамках масштабного исследования установили, что ядро планеты нельзя считать полностью твёрдым. Такие утверждения были приняты ранее.

Учёные установили, что ядро Земли является не куском железа, а может варьироваться от твёрдого до жидкого состояния. Кроме того, есть и промежуточные мягкие состояния. Как заявила Ирвинг, это принципиально новый скрытый мир.

Установить это удалось благодаря информации, которую учёные получают при сборе сейсмических волн, возникающих из-за землетрясений. Волны эти, как правило, двух видов – сдвиговые или волны сжатия. Так, проходящие через земное ядро волны, как оказалось, в некоторых областях отклонялись.

Этого не могло быть, если бы в этом месте ядро было твёрдым. Таким образом, учёные предположили, что в ядре планеты есть области из полутвёрдого и жидкого металла.

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  • Анна
  • 29.10.2021
  • читать 1 минуту
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