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Международная команда учёных обнаружила общий корень трансевразийских языков.

Как сообщается, к этим языкам, в частности, относятся японский, корейский, монгольский, тюркский, тунгусский языки. Долгое время учёные спорили насчёт их происхождения и дальнейшего распространения.

Специалисты некоторое время назад определили схожие черты среди этой группы языков. Однако лишь недавно было найдено доказательство, которое подтверждает, что эти языки относятся к одной генеалогической группе или имеют общего предка. Установить это удалось благодаря изучению истории ведения сельского хозяйства.

Специалисты установили, что земледельцы, которые около 9 тысяч лет выращивали просо на землях современного Китая, говорили на прототрансевразийском языке. В последствии население начало разделяться на общины, и язык в каждой такой общине начал принимать другие формы. Со временем появились ранние формы японского, корейского и тунгусского языков.

Недавно учёные сообщили о новом предке человека, который был обнаружен в Эфиопии. Ему дали название Homo bodoensis.

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