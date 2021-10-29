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Палеонтологи выбрали название для нового предка человека – Homo bodoensis. Это наименование ему было дано из-за места, где специалисты нашли череп – Бодо Д’ар.

Как заявили исследователей, Homo bodoensis – прямой предок современного человека. К этому виду следует отнести часть находок, которые были сделаны в Африке и Юго-Восточной Европе. Людей, живших в то время на Европейском континенте, как было заявлено, будет правильнее считать неандертальцами.

По имеющейся информации, учёные обнаружили останки Homo bodoensis в Эфиопии. При помощи анализа было установлено, что человек, которому принадлежат эти останки, проживал в среднем плейстоцене. Это время на данный момент достаточно плохо изучено.

Ранее учёные рассказали, по каким причинам мозг человека начал уменьшаться. Произошло это около трёх тысяч лет назад.

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