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Специалисты из Великобритании обнаружили ещё одну причину, из-за которой вымирали виды животных.

Как сообщается, специалисты провели исследование более ста древних рептилий. Оказалось, что существует связь между вымиранием и быстрой эволюцией вида. Так, те рептилии, которые эволюционировали заметно быстрее по сравнению с остальными, в итоге вымерли.

Древние рептилии разделились на две основные категории – чешуйчатые и клювоголовые. В каждой категории много тысяч лет назад существовало несколько десятков тысяч видов. Но клювоголовые практически все вымерли – сейчас известно только об одном виде. Чешуйчатых же весьма много.

Гипотеза о том, что скорость эволюции влияет на вымирание, был выдвинута ещё в 1940-х годах профессором Джорджем Симпсоном. Однако учёные пока не могут сказать, с какой скоростью виду нужно эволюционировать, чтобы не вымереть.

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