Учёные из Казахстана заявили, что искать следы существования инопланетян необходимо в ДНК человека.

Как отмечается, есть гипотеза, что люди появились во время экспериментов, которые когда-то очень давно проводили инопланетяне. Казахстанские специалисты считают, что это можно доказать, если как следует изучить ДНК человека.

В частности, учёные сообщили, что в ДНК человека неоднократно повторяется паттерн «37». Заметить это можно, если изобразить ДНК как комплекс арифметических и идеографических узоров. Также температура тела здорового человека равняется примерно 37 градусам. По словам учёных, это не является случайностью.

Отмечается, что Фрэнсис Крик, который и открыл последовательность ДНК, также придерживался теории о том, что людей миллионы лет назад создали инопланетяне.

Недавно глава американской разведки Эврил Хейнс заявила, что не исключает существования инопланетян. Она отметила, что некоторые встречи с НЛО научно объяснить нельзя.