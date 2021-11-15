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Глава нацразведки США Эврил Хейнс не исключает, что НЛО можно объяснить внеземным происхождением.

Во время недавней научной конференции Хейнс заявила, что американские военные лётчики сообщают о множестве встреч с НЛО. При этом многие из этих контактов невозможно сейчас объяснить с научной точки зрения. Таким образом, как Хейнс заявила, некоторые НЛО могут иметь отношение к пришельцам.

Также отмечается, что ведётся сбор информации, которая может иметь отношение к НЛО и контактах с ними. В настоящее время таких сведений всё ещё слишком мало.

Кроме того, Хейнс предложила создать специальное подразделение, которое будет тщательно исследовать НЛО. По её словам, это весьма важно, так как в последнее время в воздушном пространстве США НЛО встречаются всё чаще.

Недавно было заявлено, что NASA намеренно скрывает доказательства существования инопланетной жизни. Из-за этого существование МКС может потерять смысл.

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