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Турецкие войска отработали удар по Сирии с использованием шести истребителей F-16, сообщил портал Avia.Pro. При этом условная атака проводилась в непосредственной близости от российских военных баз.

Напомним, что Турция в последнее время все активнее задействует в Сирии свои беспилотные аппараты ANKA-S и Bayraktar TB2. Однако на этот раз они решили действовать более масштабно и отправили в воздушное пространство страны истребители F-16. Сразу шесть самолетов некоторое время повисели над САР, однако нанести удары так и не решились.

Авторы публикации отмечают, что обострение ситуации в Сирии становится все более серьезным, а также предполагают, что истребители решили не атаковать курдов и сирийские правительственные силы, так как оказались на прицеле ПВО или ВКС. Сам же налет эксперты связывают с подобными полетами российских самолетов в непосредственной близости от границ Турции.

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